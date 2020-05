Muzeum lehkého opevnění ŘOPÍK "Honzík" na Soumarském mostě přivítalo v sobotu 30. května první letošní návštěvníky. Opravený a kompletně vybavený bunkr z roku 1938 nabízí nejen autentický výlet do minulosti, ale i výstavu několika desítek různých pěchotních zbraní.

Muzeum na Soumarském mostě zahájilo sezonu. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Oproti loňskému roku zde byl pro ně vybudován nový výstavní pult a několik zajímavých kousků přibylo. Nově zde najdete například opakovací pušku vz. 24, pistoli vz. 52, ruskou opakovací pušku Mosin Nagan či poměrně vzácný kulomet vz. 52. Veškeré zbraně si návštěvnívi mohou ošahat a komu by ani to nestačilo, může si zde zastřílet ze vzduchovky. Muzeum je oficiálně otevřeno denně mimo pondělí od deseti do sedmnácti hodin, většinou zde však pochodíte jak hned po ránu, tak třeba i v osm hodin večer.