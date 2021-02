OBRAZEM: Ranním vlakem z Vimperka do Volar

Kdo by čekal, že čerstvě napadaný sníh způsobí v podhůří Šumvavy potíže, mýlil by se. Sníh nezkomplikoval ani jízdu místní lokálkou. Dopisovatel Prachatického deníku Ladislav Beran to zkusil na vlastní kůži.

I přes noční sněhovou nadílku vlak z Vimperka do Volar přijel včas. | Foto: Ladislav Beran

V osm osmnáct, přesně podle jízdního řádu, vyjel vlak z vimperského nádraží zasněženým krajem do Volar. Od Lipky, skalními úseky k výhledům na Chlustov, zasněženou Lenoru do Volar neměl vlak žádné komplikace. V Lenoře na nádraží byli připraveni zaměstnanci Správy železnic, aby případně komplikací zasáhli u případné události. "Do Volar jsme přijeli přesně. Cesta vlakem v těchto dnech je opravdová romantika," popsal jízdu Ladislav Beran.