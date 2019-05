Chlumany - Čerstvý chléb z Vlachova Březí, čokoláda z Vodňan, výborné domácí koláče a buchty ze Zdíkova, čerstvou zeleninu nebo kávu, gulášek či palačinku od chlumanských hasičů, to je jen krátký výčet z nabídky prvního Chlumanského trhu letošního roku.

První chlumanský trh roku 2019. | Foto: Deník/Stanislav Falář

Uskutečnil se v sobotu 4. května dopoledne a lidé rozhodně s nákupy neotáleli. Snad každý si nějakou dobrotu ochutnal hned na místě a něco ještě odvezl domů. KY.BY zahradu měli Chlumanští v plné kráse a nabídka bylinek lákala hlavně hospodyňky. Nově Chlumanští otevřeli zahrádku, kde mohli zájemci okouknout, co všechno se dá na zahradě vysadit, aby zjara pěkně hýřila barvami. Od soboty 4. května se bude Chlumanský trh pravidelně opakovat až do podzimu, a to vždy první sobotu v měsíci v době od 8 do 12 hodin.