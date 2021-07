Od 16.00 navnadil Volarské i příchozí Orchestr Péro za kloboukem. Pod dvěma stany, které na náměstí vyrostly, se scházeli domácí i turisté pozvolna a nakonec se rynek pěkně zaplnil.

V 18.00 hodin pozval Martin Janda k sledování soutěže Modrý dým, to je kouření doutníků na čas a délku popele. Kouřilo se v prostoru před informačním střediskem a třináctka mistrů dlouho Modrého kouře si 15. ročník tohoto kouření užila. 12 mužů a jedna žena uctili na úvod Karla Rabenhaupta z Prachatic, který pravidelně do Volar na tuto soutěž moc rád jezdil, jak vždy říkal za svými a též zde hodně rád fotil, a v minulém měsíci nás nečekaně náhle opustil. Doutník po celou dobu kouření nevyhasl a jeho dohled byl jako vždy přísný a spravedlivý. Bylo to pěkné zápolení. Po dvaceti minutách odpadla první trojice, aby po čase 30 minut 13 sekund byl znám vítěz. Tím se stal Milan Zika z Husince, tradiční účastník, stříbro bral Jan Hanžl z Vimperka, rovněž tradiční účastník, a bronz putuje na Vysočinu do Třeště, ten si vykouřil Jiří Čapák z tohoto městečka a zde jde o turistu, který přišel, sedl a byl třetí.

Moc se mu to líbilo a tak vysoké umístění nečekal. Ve Volarech je na dovolené s rodinou, která soutěž pečlivě sledovala a nakonec se manželka i syn mohli s taťkou radovat.

Ceny trojici nejlepších předávali Vít Pavlík, starosta města Volary, a náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství Pavel Klíma, který je zde aktivním účastníkem tradičního výtvarného workshopu.

Po soutěži pokračovala volná zábava, která byla velmi dobrá, neb staré dobré pecky hudebníků zmíněného orchestru byly krásné a mnozí si Ku Praze jede vlak, Námořnickou a mnoho dalších lidových, trampských a country písní zapívalo.

Ladislav Beran