Vernisáž a celou výstavu uvedl starosta Volar Vít Pavlík, který je zároveň předsedou Asociace jihočeských výtvarníků. Ten představil oba umělce a jejich dílo a dodal: "Bez kultury a dalšího umění to v podstatě nejde a děkuji za to, že jste přišli a ukázali, jste, že i v této době máte na společenské dění čas." Tvorba umělců se váže ke krajině a zejména k Šumavě. Zahájení výstavy podbarvila melodiemi saxofonu Lucie Prixová.

Pavel Hubený, kterého známe jako ředitele Národního parku Šumava, pochází z Klatov a k Šumavě má vřelý vztah. Už v mládí chtěl být původně malíř, ale stal se z něho ochránce přírody a malování se stalo jeho koníčkem. Aleš Šulc, poutník, krajinář je Šumavou okouzlen, její příroda ho vždy, nadchne. "Změny míst, která mám rád, mne fascinují," vysvětlil svou přízeň Šumavě.

Vystavovatelé se poznali se na ministerstvu životního prostředí a jejich společný zájem je přivedl na myšlenku svá díla vystavit. Jde o výstavu prodejní, a tak milovníci Šumavy si mohou obrazy zakoupit a těšit se s nimi.

Ředitel Národního parku Pavel Hubený má malování jako celoživotní koníček, ale přiznává, že na něj v poslední době nemá příliš času. Odpověděl i na další otázky Deníku:

Kolik času zbývá na malování při vašem zaměstnání?

Moc času není. Obrazy, které zde vystavuji, jsou staršího data.

Vaše obrazy ukazují zejména Šumavu a její krajinu, je to místo a kraj, ke kterému máte největší vztah?

Šumava a Pošumaví jsou nejoblíbenější místa, já pocházím z Klatovska a malování bylo mou srdeční záležitostí. Malování byla má velká vášeň a dokonce jsem se jím chtěl živit, ale život nakonec mínil jinak, i když jsem u přírody zůstal, ale trochu jinak.

Až přijde čas volna vrátíte se k paletě barev?

Určitě ano, u malování si perfektně vyčistím hlavu, soustředit se na barvy, tak abych je dostal na plátno je krásná věc a velký relax.

Doporučíte malířům, co chtějí malovat šumavskou krajinu, konkrétní místo? Máte vy nějaké místo, které je vaší srdcovou záležitostí?

To úplně nejde, to místo si musí každý najít sám. Krajina Šumavy je tak rozmanitá, že každý si to své místo určitě najde.

Ladislav Beran