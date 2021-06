Tip na cestu: Do batohu si zabalte svačinu a pití, hlavně pro menší děti. Cesta se totiž, i díky mnoha atrakcím, protáhne na pěkných pár hodin.

Dostat se přímo doprostřed rybničních mokřadů a zblízka se seznámit s divokou šumavskou přírodou, to je příležitost, která se jen tak někde nenaskytne. A o poslední květnové neděli si ji nenechaly doslova zástupy lidí, z NS Olšina se totiž stalo během posledních pár let oblíbené výletní místo. Území, kterým stezka vede, bylo desítky let veřejnosti nepřístupné, a to do roku 2016, kdy bylo vyčleněno z vojenského újezdu Boletice.