OBRAZEM: Obloha byla plná barev

Husinec - V Husinci se to v neděli hemžilo draky.

Akce jako Drakiáda je silně navázána na počasí. Protože loni nám to nevyšlo a místo draků jsme vyráběli lucerničky a zdobili perníčky, letos jsme celý týden s napětím sledovali předpovědi.

A vida. Nakonec i sluníčko vysvitlo a mohli jsme s radostí odstartovat letošní dračí závody. Letos jsme pojali akci pohádkově a všechny účastníky s drakem jsme korunovali na prince a princezny a hromadně jsme se pustili do draků. Tady draky jsme vypustili do nebes. Někomu drak létal sám a někdo lítal s drakem z kopce, krtinec nekrtinec,jen aby alespoň trochu popolétl. To je hold ta dračí problematika. Nebe se časem zatáhlo a tak jsme rozdali odměny a sešli se všichni u táboráku. Někdo s čajem, někdo se svařákem.

Kdo si neopekl vuřta, mohl počkat na brambory v popelu. Atmosféra Drakiády má své kouzlo a my se těšíme zase za rok. Velcí i malí, princové i princátka.



Marie Tomanová