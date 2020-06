Od července budou v ostrém provozu zařízení, která změří rychlost řidičů přijíždějících od Volar a od Starých Prachatic. Luboš Kvasnička, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích, upřesnil, že na výpadovce na Volary jsou zařízení hned dvě. „Je tam úsekové obousměrné měření od semaforu ke křižovatce s ulicí Nová a zároveň ve směru od Volar je okamžité měření rychlosti před přechodem u semaforu,“ popsal Luboš Kvasnička s tím, že radnice chce ochránit hlavně přecházející lidi. Další radar je od včera umístěn v ulici Vodňanská před příjezdem k základní škole. Jde o zařízení, které šoféry upozorňuje, že jedou příliš rychle. „Několikrát upozorní, aby zpomalili a následně rychlost změří,“ dodal Luboš Kvasnička.

Z obou míst budou podle slov Jana Klimeše, místostarosty, přestupky odesílány k vyhodnocení a majitelé aut pak mohou očekávat pokuty za přestupek. „Přijali jsme dva nové zaměstnance, kteří přestupky budou zpracovávat,“ doplnil Jan Klimeš.

Nájem zařízení vyjde na zhruba 120 tisíc korun a radnice počítá s tím, že přestupky zaplatí jak nájem zařízení, tak z velké části také platy nových zaměstnanců.

Zařízení má město Prachatice pronajaté zatím na rok. „Po roce vyhodnotíme a uvidíme, co dál,“ doplnil místostarosta, který zdůraznil, že město si radary zapůjčilo z důvodu posílení bezpečnosti na těchto dvou místech. Lidé po nich volají už mnoho let.

V souvislosti s přijetím dvou nových zaměstnanců na administraci přestupků došlo také ke stěhování části odboru komunálních služeb a dopravy (KSD) do budovy v Hradební ulici. „Chtěli jsme zajistit, aby úředníci z oddělení přestupků byli na jednom místě,“ vysvětlil Jan Klimeš. Do budovy v Hradební ulici se přestěhovalo oddělení silničního hospodářství. Mnoho let tam sídlí také další oddělení odboru KSD jako jsou registry vozidel a řidičů. „Prostory tam máme ve výpůjčce. Stát nám vyšel vstříc,“ uzavřel prachatický místostarosta. (Budova v Hradební ulici patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pozn. aut)