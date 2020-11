Těšili se. Ve středu 18. listopadu ráno se snad nenašel jediný školáček, který by řekl, že se na návrat do školní lavice netěšil. Těšili se i rodiče. „Učení doma je náročné. K tomu nám občas vypadl internet,“ svěřovala jedna z maminek před školou v prachatické Vodňanské ulici.

Těšily se také paní učitelky a vychovatelky. Od sedmi ráno byly ve Vodňance otevřené čtyři skupiny školní družiny. Čtyři třídy dětí včera přišly do školy. Družina musí být zajištěna pro každou třídu zvlášť, jednotlivé třídy se nesmějí míchat. „Ale to už máme nacvičené z jara,“ nevidí problém Jana Teringlová, vedoucí vychovatelka na Vodňance. Školáci si mohou přihlásit jak oběd, tak i svačinky. „Svačinu přineseme dětem do třídy, najedí se ve svých lavicích. Na oběd mohou po jednotlivých třídách do jídelny,“ upřesnila s tím, že ani v odpolední družině se děti z jiných tříd nepotkají.

Všichni školáčci vzorně seděli v lavicích s rouškou a hltali pokyny paní učitelky. „Prvňáčci moc dlouho ve škole nebyli, musíme si připomenout pravidla naší třídy a pustíme se do učení,“ vysvětlila Alena Bísková v I. A. Jejich o rok starší spolužáci ze II. A s paní učitelkou Dagmar Hudeck a paní vychovatelkou Anetou Kubičkovou si nejprve připili. Prý na to, aby škola zůstala otevřená až do letních prázdnin