OBRAZEM: Na železnici promlouvá historie legionářů

Prachatice - Až do pátku bude stát na kolejích v Prachaticích Legiovlak, replika legionářského vlaku, která projíždí Českou republikou.

Výstava na kolejích je v Prachaticích k vidění do pátku.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Československá obec legionářská tak připomíná zásluhy legionářů a jejich život v době první světové války. „Jsem rád, že se na historii a na legionáře nezapomíná,“ uvedl Martin Malý, starosta Prachatic, který se přišel včera na výstavu podívat. Nadšení z ní neskrýval ani Roman Kozák z Volar. „Je to nádhera, to stojí za to udělat si čas a přijít si výstavu prohlédnout,“ zhodnotil po návštěvě prvního vozu.

Výstava je veřejnosti přístupná až do pátku každý den do 16 hodin. Následně se přesune na další železniční nádraží.