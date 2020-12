V rybárně ve Strážném tradičně dohlíží na prodej místní vodník, který i letos byl spokojen, byť z důvodu hygienických opatření spojené s covid-19 letos němčinu ani jiný jazyk neoprášil. V rybárně provádí veškeré služby od výlovu ze sádek, či pstruha z jezírka, po zabití i vyčištění.

Ve Volarech se ryby tradičně prodávají na dvou místech u Domu služeb prodávají rybáři z Dubu svého speciálně vyšlechtěného dubského kapra a rovněž zde je to s veškerým servisem. Na tržnici prodávají Lesy ČR a rovněž zde je to kapr a k prodeji zde jsou i pstruzi. A opět s veškerým servisem. Ve Volarech se budou ryby prodávat ještě zítra a ve Strážném až do oběda ve čtvrtek 24. prosince.

Ladislav Beran