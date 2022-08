Andrej Babiš pokračuje ve svém karavanovém turné po jižních Čechách. Ve středu byl v Českém Krumlově, odkud pokračoval do Frymburka, Volar a Vimperka a také do Prachatic a Vodňan. Na zastávkách předvolební štace na něj čekali jak jeho příznivci, tak hlasití odpůrci, kteří se nebáli dát najevo svůj názor na něj.

Andrej Babiš na turné po jižních Čechách zajel i do Vimperka. Čekali tam na něj jeho příznivci i odpůrci. | Foto: Stanislav Falář

Ve čtvrtek má namířeno do táborského okresu, a to do Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Bechyně, Sezimova Ústí, Tábora a Chýnova.

