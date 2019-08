Prachatice - Příjemné odpoledne s muzikou mohli strávit Prachatičtí v parku Hospicu sv. Jana N. Neumanna. Tam totiž hrála "malá parta" prachatického Dechového orchestru pod taktovkou Václava Franze.

Prachatická dechovka koncertuje pro hospic často a výtěžek z jeho koncertů jde právě pro prachatický hospic. To, že prachatické muzikanty mají Prachatičáci v oblibě, je vidět v zaplněné zahradě hospicu. Stejně to bylo i v neděli 4. srpna, kdy se za příjemného letního počasí zaposlouchali do skvělé muziky.