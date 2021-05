Likvidace starého mostu a stavba nového přes Volyňku si vyžádá náklady 31 milionů korun. Součástí projektu je také úprava koryta Volyňky v délce 58,17 metru a vybudování provizorní lávky zhruba 25 metrů po proudu řeky. Současný most je pro dopravu neprůjezdný, provizorní lávku už mají chodci k dispozici.

Nový most by měl být hotový do 30. listopadu letošního roku, stavitelem je firma Strabag.