Příchod Pankráce mnozí Jihočeši v úterý ráno pocítili. V krajském městě se většina halila do kabátů a bundiček. Ledové muže datuje kalendář mezi 12. – 14. květnem, a právě v úterý ráno zavítal první z nich hlavně na Šumavu, kde ve vyšších polohách kolem tisíci metrů nad mořem mrzlo.

Ledoví muži jsou letos věrní své pověsti. Čtyři stupně pod nulou naměřili v úterý 12. května ráno na Kvildě. Tu navíc pocukroval sníh. "Není to úplně standardní, že by u nás byl v polovině května sníh. Pranostiky mají něco do sebe," uvedl Václav Vostradovský, starosta Kvildy. Podle jeho slov ale na druhou stranu není výjimkou, že na stanici Perla jsou i v létě naměřeny velmi nízké teploty. "Letos si s námi počasí doslova pohrává," dodal.

Sníh se ale objevil i na dalších místech Prachaticka, například v Korytě.

František Vavruška z českobudějovické hydrometeorologické stanice uvedl, že ve vyšších polohách na Šumavě padlo minus pět stupňů. „Také tam napadlo kolem pěti centimetrů sněhu. Jinak v nižších polohách byly teploty kolem nuly. Teploty v noci na středu budou trochu vyšší, takže jenom ojediněle půjdou pod nulu, vzduch už bude teplejší,“ hodnotil. Očekávat můžeme podle jeho předpovědi sice chladné počasí, ale noční mrazíky by už hrozit neměly.

Ledoví muži přijdou podle jeho slov někdy dříve, někdy později. „Není to pevně vázáno na dané datum, zhruba tak v průměru v tomto období dochází k ochlazení a k posledním mrazíkům. Není to pravidelně každý rok, někdy ledoví muži nepřijdou, někdy přijdou později,“ komentoval.

A vyjádřil se i ke jménům, Pankráce, Serváce a Bonifáce, která se vážou k lidové pranostice. „Jsou ze starého kalendáře a zůstávají v kalendáři díky této pranostice. Tato tři jména se už moc nepoužívají,“ podotkl s tím, že rekord padl v krajském městě 12. května v roce 1928, kdy rtuť teploměru klesla na minus 3,6 stupně.

Před ranními mrazíky museli být obezřetní také zahrádkáři. Milan Syrovátka pěstuje plodiny na zahrádce v Nových Hodějovicích. „Zrovna včera jsme znovu přikrývali jahody, venku také vysázené květáky, saláty a kanadské borůvky. Předtím jsem vše přikrýval, tak před týdnem. Přikrývám sazenice netkanou bílou textiliíí. V úterý po prudkém dešti se mi naplnily sudy vodou,“ chválil si. „Syn má ale zahrádku v Českém Vrbném a tam padaly kroupy, poslal nám fotku, jak měl zasypané sazeničky. Mně kroupy nic nepoškodily. V úterý ráno byly plus tři stupně v Nových Hodějovicích,“ dodal zahrádkář.

V úterý 12. května naměřili v Hydrometeorologické stanici v Kocelovicích u Blatné teplotu minus 2,3 stupně Celsia. V pondělí byla maximální teplota 16 stupňů Celsia nad nulou. Rekordní byly dešťové srážky - spadlo 23,5 milimetru vody na metr čtvereční.