„Řemeslníci pracují na sádrokartonech, stačí dokončit podlahu, vymalovat a může se stěhovat nábytek. Mimochodem ten nám přivezou v nejbližších dnech,“ popsala Petra Sandanyová, ředitelka ZŠ Vodňanská v Prachaticích.

Půdní vestavba a další úpravy v zahradě školy vyjdou na sedmatřicet milionů korun. „Hotovo bude v polovině července,“ ujistila Petra Sandanyová s tím, že zavření školy vinou koronaviru rozjelo veškeré práce v půdní vestavbě na plné obrátky. „To, co se mělo dělat až o prázdninách, se už udělalo nebo dělá, když tu nejsou děti,“ dodala. Jako poslední přijde na řadu výměna výtahu. Ten původní je dost zastaralý. Ani to, že deváťáci do školy nastoupili tento, a žáci prvního stupně přijdou příští týden, práce nezastaví. „Do druhého patra školy se děti vůbec nedostanou,“ ujistila ředitelka.