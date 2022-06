Zájemci o historii městečka se dozvěděli, co je Volarský dům a jak se do šumavských končin vůbec dostal. Vysvětlil, kde všude tyto domy byly a doplnil, že v současné době je možné takové domy vidět ještě v nedaleké osadě Dobrá a v Železné Rudě.

Jaroslav Pulkrábek nezapomněl zmínit, že loni to bylo 150 let, co jsou Volary městem a připomněl důležité milníky. Tím byl bez pochyby velký požár v roce 1863, kdy lehlo popelem téměř celé dřevěné město včetně kostela nebo udělení práva várečného a výroba výborného volarského piva.

Na Zlaté stezce zase vyprávěl o soumarech a jejich cestě do Prachatic. „Právě ve Volarech měli poslední zastávku na dlouhé cestě se zbožím z Pasova,“ dodal.

Kroky milovníků historie vedly také na faru, do kostela svaté Kateřiny a na náměstí, které není příliš velké, protože vždy bylo plné domů volarských měšťanů a řemeslníků.

A protože Volary kdysi navštívil Karel Čapek, je na náměstí od konce letošního května umístěna Lavička Karla Čapka, která nejen vzpomíná na vzácnou návštěvu v šumavském městečku, ale hlavně nabízí místo k odpočinku turistům i místním.

