Budilov - Nevídané klání hasičů se konalo o prvním červnovém víkendu v Budilově u Bošic na Prachaticku.

S nápadem uspořádat hasičské klání, při kterém by změřili síly hasiči z jihu a západu Čech přišli právě budilovští hasiči. Stálo je to půl roku příprav,ale nakonec se 1. června stal jejich sen skutečností. Na soutěž přijelo 62 týmů z jižních a západních Čech. „Myslím si, že nejen my v Budilově, ale i sbory v blízkém okolí, disponují velmi pěknými areály, které jsou postaveny pouze pro účely požárního sportu. A byla by tedy škoda, aby se areály nevyužívaly v celém jejich potenciálu, který nabízejí. Proto jsme se po dlouhém uvažovaní rozhodli uspořádat něco odlišného, než jen místní soutěž pro pár sborů z okolí,“ vysvětlil Jaroslav Tům z budilovského sboru dobrovolných hasičů.