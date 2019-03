Prachatice - Je již tradicí, že prázdninové dny mohou děti z Prachaticka prožít v knihovně v oddělení pro děti a mládež, která dětem nabízí program na každý volný den.

První den přivítala Městská knihovna Prachatice významnou návštěvu ze světa železnic. Z Vimperka přijeli členové Stifterova pošumavského železničního spolku, Vladislav Šlégr, Roman Hajník a Roman Kozák. S dětskými návštěvníky si povídali o světě šumavských lokálek a o jeho proměně v průběhu let. Kdo a jakou práci vykonává a co všechno na železnici zmizelo? Překvapivá byla pro děti například informace, jakou hodnotu má nyní papírová jízdenka, která se v minulosti na drahách používala. To a mnoho dalšího se dětští návštěvníci dozvěděli od nadšených propagátorů dopravy, která možná není nejrychlejší, ale rozhodně je jedna z nejromantičtějších.