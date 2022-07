Pokud chtějí přejít do chatové osady, musejí sundat boty a vodou přebrodit. "Od doby, co je tady nová hráz, která slouží jako protipovodňová zábrana se to nestalo," potvrzuje jeden z místních a ukazuje na druhý konec rybníka, kde byla ještě ve středu asfaltka. Tu voda vzala. "Je to tu asi deset let a funguje to. Ovšem další obce dál po potoce to asi dost sebralo, hlavně Brloh," dodává.

Před silnicí na druhé straně rybníka, která dál nepokračuje, se zastavují rybáři a hodnotí situaci. "Stavidlo je ucpané, protéká jen málo vody," ukazuje jeden z nich. Dodává, že ve Ktiši a okolí spadlo ve středu večer zřejmě nejvíc vody v republice. "Co vím, tak to bylo osmdesát šest milimetrů na metr čtvereční. V Tisovce je stanice," vysvětluje. Přidává, že on sám zaplavené pole s bramborami. "V řádcích voda stojí," dokresluje. Na alfaltce z Tisovky do Miletínek jsou nánosy bahna a větví, místy je vytrhaný asfalt. Patrná jsou místa kudy všude voda tekla.

Bezesnou noc má za sebou také starostka obce Ilona Mikešová. Údaj o množství napršené vody je totiž o mnoho vyšší. Napršelo 98 milimetrů na metr čtvereční. "Bylo to strašné, Křemžský potok se rozvodnil natolik, že zaplavil dvě stě metrů vzdálené chalupy," říká s tím, že hasiči mohli jen bezmocně stát. "Nemělo cenu a hlavně nebylo kam vodu odklánět," popisuje. Lidé se ve středu večer nemohli do Ktiše ve směru od Smědče ani dostat. Museli jezdit přes Boletice, jediná příjezdová cesta vedla od Tisovky. "Nedovedu si představit, že bychom potřebovali záchranku, nedostala by se sem," dodává.

Hladina potoka překonala třetí povodňový stupeň

V okolí Ktiše začalo pršet kolem půl sedmé večer, podle informací Ilony Mikešové to byl hustý déšt a trval příliš dlouho. V duchu starostka kvituje, že v roce 2010 se podařilo opravit hráz Ktišského rybníka postavit tam protipovodňové zábrany. "Už v roce 2012 při povodních nám pomohly. Tenhle přívalový déšť byl nečekaný a o to horší," vysvětluje s tím, že jedna bouřka střídala druhou a na zem padaly proudy vody. Hladina potoka překonala třetí povodňový stupeň. Pršelo zhruba čtyři hodiny, přestalo kolem jedenácté v noci, ale až kolem půl jedné v noci spadla na druhý stupeň povodňové aktivity.

Ve čtvrtek 30. června ráno měli všichni ve Ktiši napilno. Místostarosta objížděl okolí a mapoval škody. "Hlásí mi, co všechno voda způsobila, škody půjdou do milionů korun," řekla Ilona Mikešová. Ta se dopoledne snažila zanést veškeré údaje do povodňového deníku. Mezi tím ale volala firmu, která kdysi opravovala rybník, aby se přijeli podívat. "Výši škod budu znát později, ale jisté je, že právě opravou zničených cest musíme začít," ujistila. Dobrovolní hasiči se vystřídali a začali s úklidem nánosů bahna a větví, aby lidé mohli pohodlně dojet do svých domovů. "Je toho moc a všichni se snaží pomoc," potvrdila. Naštvaná je na Povodí Vltavy, tvrdí totiž, že tuhle přívalovou vlnu způsobily stromy v potoce, které voda vzala a ony ucpaly jí ucpaly cestu. "Mnoho let se snažíme domluvit s Povodím Vltavy, aby řeku vyčistili, zatím se to nepovedlo. Budu se muset spojit se starosty obcí podél Křemžského potoka a společně donutit Povodí Vltavy, aby je odstranili," uzavřela starostka Ktiše Ilona Mikešová.