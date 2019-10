O víkendu oslavili vlachovobřezští hasiči 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů.

Hasiči ve Vlachově Březí slavili výročí sboru. | Foto: Deník/ Stanislav Falář

Sraz měli hasiči na nádvoří Panského pivovaru i se spřátelenými zástupci dobrovolných hasičů z okolí. Průvodem v čele s vimperskou dechovou se hasiči přesunuli do kostela, kde se uskutečnila mše svatá. Odtud pak do místní sokolovny, kde se oslavovalo až do ranních hodin.