Fotografie (celkem 33 kusů) zahrnují převážně období 2018 až 2021 a tři zahraniční fotografické expedice do latinské Ameriky - do Ekvádoru v únoru 2018, cestu do Kostariky v květnu 2019 a konečně do Panamy v roce 2021. Mezi snímky naleznete ještě tři starší fotografie z cesty do Kostariky v roce 2016. Cesty byly podniknuty spolu s profesionálním fotografem přírody Petrem Bambouskem z Příbrami.