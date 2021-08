Návštěvníci Lipno Sport Festivalu mohli v neděli sledovat napínavý souboj šestnácti dračích lodí. České i slovenské posádky se utkaly nejen pro posílení týmového ducha, ale především ve prospěch Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Prvenství v napínavém závodě získala nakonec loď „As One“ složená z franšízantů restaurací sítě McDonald’s na Slovensku, druhé místo obsadila posádka složená ze zaměstnanců pražské základny společnosti, třetici nejlepších pak uzavřel tým Daniely Bártové, pražské franšízantky totožné sítě restaurací. „Jsme rádi, že jsme mohli v rámci Lipno Sport Festu nabídnout závod dračích lodí pro podporu dobré věci. Divácky je to velmi zajímavá a oblíbená aktivita a nás velmi těší, že se spolupráce podařila a společně jsme pomohli,“ říká Kateřina Neumannová, patronka festivalu.

Celkový výtěžek z akce je 570 000 Kč a putuje zmíněnému nadačnímu fondu, jehož hlavní náplní a cílem je udržet rodiny spolu, a to i v takových situacích, jako je dlouhodobá hospitalizace nebo léčba těžce nemocného dítě. „Moc si vážíme všech, kteří za námi na Lipno přijeli, pro náš nadační fond usedli do dračích lodí a utkali se v přátelském závodě. Týmy se sem sjely ze všech koutů naší republiky i ze Slovenska a za to jim patří veliký dík. Atmosféra byla skvělá a už teď se moc těšíme na příští rok. To už bude stát i náš Dům v motolské nemocnici, který poskytne zázemí i vhodné prostředí pro odpočinek rodinám zde hospitalizovaných dětí,“ říká Ivana Pešatová, výkonná ředitelka Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. „Jsme rádi, že jsme mohli pomoci s organizací i přípravou a zároveň se také zúčastnit přátelského boje na dračích lodích. Nadační fond podporujeme dlouhodobě a podobné akce jsou pro nás radostí,“ říká Jitka Pajurková, ředitelka komunikace a PR McDonald’s CZ a SK.

Jitka Pavlová