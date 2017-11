OBRAZEM: Do Zbytin se sjeli harmonikáři

Zbytiny - Svatý Martin dovezl na vrcholky šumavských hor trochu sněhu a do Zbytin pustil harmonikáře, kteří již pošesté rozezněli místní společenský sál.

Z dvaceti harmonikářů třináct vystoupení připravili muži i ženy na nástroje klasické i helikónové.

Ve Zbytinách do posledního místa v zaplněném kulturním sále všechny přivítal starosta obce Josef Furiš, který uvedl do pořadu i nového moderátora pořadu, Jakuba Komrsku, pedagoga z volarské základní školy. Ten se zhostil své práce výborně. To bylo první překvapení dne.

Po úvodních slovech pustil do sálu Jakub Komrska Zbytinské baby, které svým vstoupením celé pěkné odpoledne začaly. A potom již přišla na řadu jednotlivá čísla plná lidové i moderní hudby, kde převládaly písničky šumavské a české. Druhé překvapení přišlo v půlce programu, to Jakub Komrska přivítal Rozverné besedníky, taneční soubor z Lažišť a okolí, a bylo to překvapení se vším všudy, nejdříve série české taneční školy, polky, valčíku a ladného pohybu. Poté připlul valčík z Modrého Dunaje jak z Vídeňské opery a pan Johan Straus by koukal, jak to Kamila a Ladislav Turkovi z Hlásné Lhoty zvládli. To nejlepší si přivezli Rozverní Besedníci z dalekého Španělska, když přišla půvabná Carmen, jejíž melodii ve výškách přímo famózních zazpívala Petra Sovová, kterou známe z muzikálu Doba Ledová. To bylo něco nádherného a diváci vyprovázeli soubor poprvé s velkým aplausem. Poté přišla další série písní harmonikářů a po nich následovala druhá část vystoupení Rozverných besedníků. Tentokrát přijeli z válečných i orných polí velcí Alexandrovci. Parodií na nejznámější písně tohoto slavného Ruského souboru Kaťušu a Kalinku. Tímto vystoupením se lažištští tanečníci se Zbytinskými diváky z okolí rozloučili, a ti jim opětovali spontánním potleskem.

Následovala poslední harmonikářská představení, Zbytinské baby společně zatančily a zazpívaly. A bylo to nádherné, neboť tóny Franze Schillera z jeho Ódy na radost s českými slovy je krásná, a tak hymna Evropské unie předznamenala symbolicky závěr hudebního dne.

Bylo to povedené svatomartinské odpoledne, které se ve Zbytinách líbilo a musím podotknout, že sál byl zaplněn dlouho dopředu a někteří hosté z okolí si ho museli rezervovat. Šesté setkání harmonikářů pod kostelem svatého Víta se zdařilo a za rok se všichni těší na sedmé.

Ladislav Beran