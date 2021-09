Podívejte se s námi, jak vypadal první zářijový den roku 2021 na Prachaticku.

První školní den ve Volarech

Volarští školáci vyrazili do nového školního roku.Zdroj: Ladislav Beran

Ve Volarech po dnech dešťů se vyjasnilo a děti měly sluneční paprsky nad sebou. Nejmenší prvňáčci se moc těšili. Hlavně na nové kamarády, ale i na ty, co již znají ze školky. Holčičky většinou říkaly: ,,My se těšíme na paní učitelku" a všichni na to, co je čeká první den na lavici. Ti starší - to bylo půl na půl. Těšili se i netěšili, ale nakonec všichni s úderem osmé vstoupili opět do školních škamen a budou věřit, že loňská distanční výuka se nebude opakovat. Ladislav Beran