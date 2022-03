Jiří Machač prohlásil zúčastněné za hrdiny této doby. „Jste lvi a lvice, jste lidé ochotní vzít osud svůj a svých dětí do vlastních rukou,“ řekl. Podle něj se epidemie koronaviru vrátí nejméně do sedmi měsíců. „Máme se na co těšit. Narychlo schválený pandemický zákon vláda využije k šikaně obyvatel. Do té doby nás budou terorizovat přes nouzový stav,“ míní.

Chtějí nás umlčet, válka pokračuje, varoval Volný demonstranty v Budějovicích

Poté se příchozí přesunuli do Plané nad Lužnicí do restaurace U Třech kytar, kde pokračovali v diskusi. Na místě bylo možné také podepsat petici za potravinovou soběstačnost.