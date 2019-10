Vernisáž výstavy k 50. výročí působení Domu dětí a mládeže v Prachaticích na adrese v Ševčíkově ulici. O úvod se postarali zpěváčci ze zájmového útvaru Pískání pro radost. Podívat se přišly desítky bývalých a současných zaměstnanců DDM.

DDM Prachatice vystavuje fotografie z počátků své existence v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích. | Foto: Deník/ Barbora Vaníčková

O úvodní slova výstavy se postaral současný ředitel DDM Jiří Machart, který vzpomněl na první jeho setkání s Domem dětí, tehdy se prý přihlásil do kroužku stolního tenisu, ale tenista z něj nevyrostl, protože se s kamarádem schovával za švédskou bednu a mastil tam karty. DDM si oblíbil až ve chvíli, kdy začal chodit do kroužku přírodovědného. Ten také dodnes on sám v DDM vede a k oblibě přírody vychovává další generace. Současný ředitel vzpomněl také na toho bývalého, Karla Červenku, který se pro mnoho dětí, jež Domem dětí a mládeže prošly, stal legendou a vzpomínají na něj také bývalí zaměstnanci.