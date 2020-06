Ve středu v 17 hodin se sešli vyznavači kol ve zbrusu novém areálu XTERRA Bikeparku v ulici Na Střelnici. Ten byl vybudován za spolupráce s městem Prachatice partou kolem Michala Pilouška mladšího, která stojí za řadou závodů se značkou XTERRA.

Nový bikepark pokřtili Michal Piloušek, Václav Sosna, místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc a s nimi Mistryně světa v XTERRA triatlonu a republiková šampionka v maratonu horských kol Jan Pichlíková.

"Děkuji partě, která se postarala o vybudování tohoto areálu. Takových počinů je třeba si vážit," uvedl Miroslav Lorenc.

Michal Piloušek představil celý projekt od první fáze až po jeho realizaci a poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na jeho vzniku podíleli. "Bylo nám líto překážky, které jsme připravovali na závody v XTERRA triatlonu, vyndavat jen na jeden závod. Proto vznikla myšlenka, abychom je dali k dispozici široké veřejnosti," vrátil se na začátek myšlenky vzniku bikeparku Michal Piloušek.

XTERRA Bikepark bude sloužit veřejnosti každý den od 8 do 20 hodin za dodržování daného řádu. "Důležité je, že s dětmi do dvanácti let zde musejí být dospělí. V areálu se všichni cyklisté musejí pohybovat pouze s přilbami na hlavě a je třeba dodržovat i to, že se na překážky nesmí za deště a za mokra," doplnil k zásadám pohybu v areálu Michal Piloušek.