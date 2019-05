Vlachovo Březí - Výjezdová jednotka vlachovobřezských dobrovolných hasičů v sobotu 25. května nacvičovla pro případný ostrý zásah.

Velitel jednotky Tomáš Kočovský může být se svým týmem spokojený, vše klape na jedničku. To ale nemění nic na tom, že by Vlachovobřezští do svého týmu přijali nové členy. Výjezdová jednotka je sice, komplet, ale pohotovost pro případ výjezdu musí držet stále. Foto: Deník/Stanislav Falář