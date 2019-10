Legenda o princezně Anežce. Strhující příběh české princezny, která se měla stát císařovnou, se odehrál v neděli 6. října v prachatickém Neumanneu.

Divadelní představení o sv. Anežce. | Foto: Deník/ Barbora Vaníčková

Diváci vstoupili do tajemného světa historie. Do světa, kdy elektřina, internet ani telefon neexistovaly. Přenesli se do třináctého století do přemyslovském královském paláci, kde příběh začal. Divadelní příběh vznikl na motivy básnické sbírky Zuzany Renčové Novákové. V představení účinkovali manželé Radovi, sestry boromejky Veritas a Anna.