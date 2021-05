Bylo úterý 8. května 1945:

„Chaos ve městě je stále větší. Po útěku vedení zůstávají Němci bezradní. Cesty se plní vojskem a uprchlíky. V okolí Prachatic soustředěno na 50.000 uprchlíků. Vojsko prchá městem a zahazuje zbraně. Jen v lazaretech jest hodně raněných a mezi nimi se ukrylo na 200 SS-manů. Národní výbor vystupuje již veřejně a v přízemí místnosti u Soumarů ve Vodňanské ulici je zřízena kancelář „Revolučního národního výboru“. Ve městě se objevují první československé vlajky. První byla vyvěšena v České kolonii na domu čís. 356.“

Ráno toho dne vzkázal po spojce generál Sucharda z Husince, že příští den hodlá Prachatice obsadit se svými partyzány. „V poradě téměř kompletního RNV bylo usneseno, že by Suchardovým zásahem mohlo dojíti ku zbytečnému krveprolití, protože Němci se nechtěli vzdát nikomu jinému, než řádné americké armádě. Další závažnou skutečností bylo, že ve městě dosud bylo mnoho německého vojska, dobře vyzbrojeného a nedostatečně ozbrojená skupina partyzánů by nic nezmohla. Bylo proto rozhodnuto, požádat americké velení, aby provedlo odzbrojení Němců před příchodem Suchardovým partyzánů.“ Do Vimperka byli proto kolem jedenácté hodiny vysláni Jerolím Kubašta s Matějem Vávrou. Před jejich odjezdem projel na motorce silnici z Prachatic do Vimperka člen národního výboru Jan Kreps a zjistil, že je volná. Při průjezdu Husincem narazili na Antonína Koláčka, bývalého československého velvyslance v Číně a Japonsku. Jelikož dokonale ovládal angličtinu, byl požádán, aby se jel s společně Kubaštou a Vávrou za Američany, což také učinil.

„Po druhé hodině odpolední přijeli všichni do Prachatic, zastavili před budovou čes. školy ve Vodňanské ulici, kde byla ještě německá posádka. Americkému důstojníkovi následovanému Koláčkem zastoupil cestu mezi dvířky do zahrady strážný s napřaženou puškou. Američan jí vojákovi vytrhl, přerazil o plot, vojáka odstrčil a vešli do budovy. Tam pomocí tlumočníka Koláčka vyjednal kapitulaci a odzbrojení Němců. Jednání s důstojníky probíhalo celkem klidně. Všechny zbraně Němci sami odnesli do školní tělocvičny ve vedlejší budově.“ „Ve škole byl ubytován oddíl Arbeitsdienstu, jehož velitelem byl major Nawotnig – původem Rakušan.“

Ze školy jela celá skupinka na nádraží, kde zajistili vojenský vlak a předali ho českým železničním zřízencům. A aby neponechali nikoho na pochybách, kdo bude za nedlouho pánem města, vyrazili Američané také k úřadu starosty Watzlawicka. Jejich akci přihlížel pan Adolf Kreipl: „Pak jsem ještě viděl, … byl jsem zrovna tam naproti jak byl dřív národní výbor, … jak je hudební škola, tam byl dřív národní výbor, bürgermeister tam byl, přijel džíp kulomet namířili na vokno, věděli přesně, kde má kancelář, to jsem viděl já, šli nahoru a za chvilku šli nazpátek, převzali si moc. Takhle se tady převzala moc no. To bylo rychlý, no."

Po odzbrojení německých útvarů Američané oznámili, že si pro zbraně přijedou za dva nebo tři dny a odjeli zpět do Vimperka. Místní Němci však chtěli zbraně získat, aby se mohli bránit. To ale samozřejmě nechtěli Češi připustit, a proto opět vyslali trojici Kubašta, Vávra, Koláček, aby americké vedení ve Vimperku informovala, co se ve městě děje. Ti zareagovali vysláním dvou nákladních automobilů s posádkami, která do Prachatic přijela asi v jednu hodinu ráno 9. května a všechny zbraně z tělocvičny odvezla.

„Zbytek posádky wehrmachtu, pokud ještě v Prachaticích byla, v noci se odsunul směrem na Volary. Město zůstalo bez německých vojáků – volné.“

Zkopírováno z Diplomové práce Mgr. Pavla Študlara „Závěr 2. světové války v Prachaticích a okolí“ z roku 2009 s využitím pamětí pánů Miloslava Vačkáře a Františka Soumara a dalších.

Odhalování původního Památníku setkání pěti armád ve Vitějovicích v květnu 1946. Fotografie z Diplomové práce Mgr. Pavla Študlara Prachatickému deníku poskytl Emil Nachlinger z TěšovicZdroj: Poskytl Emil Nachlinger z Těšovic

K slavnostnímu odhalení Památníku setkání pěti armád ve Vitějovicích došlo o rok později. Památník na počest této události byl odhalen v květnu 1946 za účasti poslankyně Milady Horákové. Připomíná, že 9. května 1945 zde zastavila americká armáda vojska Německa a Maďarska. Do 13. května tam hlídali válečné zajatce vojáci československé armády, stejný den večer převzala celý tábor Rudá armáda. Původní pomník komunisté později odstranili. Pak byl v 80. letech nahrazen ženskou postavou, které lidé začali říkat "Stopařka", protože zvedá ruku. Starý pomník se na své místo vrátil až po roce 1989. V současné době tam stojí oba.