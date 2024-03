Vášnivou diskuzi rozvířila studie na změnu interiéru Obřadní sítě v Prachaticích od architektky Heleny Dařbujánové. Ta se v pondělí setkala se zástupci vedení města. Prachatičtí následně její návrh zveřejnili. Lidem se ale „divoká“ barevnost prostorů nelíbí.

Obřadní síň v Prachaticích podle návrhu architektky Heleny Dařbujánové. | Foto: MěÚ Prachatice

Nikdo nepolemizuje nad tím, že prostory Obřadní síně je nutné změnit, a také proto vedení města oslovilo renomovanou architektku. Rozmístění nového vybavení jak v samotné obřadní síni, tak v jejích vstupních prostorách vypadá důstojně, ale květinové a především barevné laděné do růžova vzory na stěnách nebo potahu židlí vzbuzují u většiny Prachatičáků reakce více než rozporuplné. Raději by Obřadní síň viděli v tlumených nebo maximálně pastelových barvách, aby historickému interiéru dodaly na důstojnosti. Studie městský rozpočet stála bezmála sto tisíc korun. „Obřadní síň je zanedbaná a studie má ambici, aby se z ní stal důstojný a dobře vyladěný prostor,“ uvedl k návrhu prachatický místostarosta, profesí architekt, Jakub Nepustil (Živé Prachatice) s tím, že není možné návrh soudit podle několika obrázků. „Je nutné ho posuzovat jako celek a vnímat také použité materiály a jejich kvalitu i navržené vzory,“ dodal. To, zda budou úpravy v interiéru Obřadní síně nakonec provedeny podle návrhu Heleny Dařbujánové ale zatím jisté není. Návrh byl podle vedoucí provozního oddělení MěÚ Prachatice Petry Popové vypracován v koordinaci s památkáři. Reaguje prý na současné trendy i uživatelské potřeby, které jsou na obřady a obřadní síně kladeny. Podle Jakuba Nepustila je studie jen první krok k realizaci. Připouští, že výsledek se může lišit. „A důvodů k tomu může být mnoho,“ uvedl.

Město Prachatice umístilo studie na sociální sítě a v té chvíli se strhla dlouhá diskuze o tom, že takové barvy do Obřadní síně v Prachaticích nepatří a jsou nevkusné. Nutno podotknout, že žádný z komentářů není hanlivý. Lidé se vyjadřují ve slušné rovině, ale nenajde se nikdo, kdo by barevnost a květinové motivy ohodnotil kladně. „Jde určitě o velmi zajímavý návrh, ale v tomhle případě mi to přijde škoda. Zničí to génius loci, který tu je desetiletí a myslím, že jej nikdo nevnímal špatně,“ napsal zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice). Velmi vtipný komentář přidala fotografka Petra Nachlingerová: „Já vím, že si to se svatbou všichni malujou narůžovo, ale proč to cpát na zdi?“

S představenou studií nesouhlasí ani zástupci opozice. Marek Liška (ANO) byl podle svého komentáře volil decentnější úpravy. Bývalý starosta a současný zastupitel Martin Malý (Nezávislí) připomněl, že obřadní síň se nachází v jednom z nejcennějších historických domů v centru města. „Řekl bych, že doslova zdobí naše náměstí. V posledních téměř sto letech se v něm nachází obřadní síň, což je pro něj velice vhodné a reprezentativní. Rozumím, že je třeba některé věci postupně opravovat. Ale provést v obřadní síni takovéhoto nádherného renesančního domu, ve významné, reprezentativní místností našeho města, takovéto necitlivé a nevkusné úpravy nikoho nenapadlo ani za minulého režimu,“ napsal.

Všechny komentáře se nesou v podobné duchu, lidé se shodují, že je to nevkusné, příliš růžové, přeplácané a vhodné spíš do prostorů obchodního domu. Odvahu Prachatických ale ocenil Václav Veselý z nedalekých Lhenic: „Oceňuji otevřené konání radních, že jdou s kůží na trh. Nemám rád, když se v zásadních věcech nemluví s občany a rozhodne pouze vševědoucí majestát…“. Nezbývá než souhlasit.

O tom, jak bude Obřadní síň v Prachaticích vypadat, zatím není rozhodnuto. Následovat bude zpracování technické a projektové dokumentace, podle ní bude znám rozpočet nezbytných stavebních úprav, které zahrnují například i rekonstrukci kanalizace. Pak bude před vedením města stát rozhodnutí o dalších krocích a rozfázování rekonstrukce podle schváleného rozpočtu města.

Kompletní studii od Heleny Dařbujánové najdete zde.