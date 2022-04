Sehnat restaurátory na takto významné dílo byl podle ní velký problém. "Takový úkol se nedá zadat restaurátorské firmě. Když vidíte rozlohu betléma, tak je nereálné, aby si ho firma rozebrala a odvezla. Navíc na pět let se sem k nám nikdo nenastěhuje, aby betlém postupně opravil," uvedla. Muzeum proto muselo čerpat osvědčené odborníky a restaurátory z vlastních řad.

Cesta pod viaduktem ze Zbuzan na Kopeček prokoukla. Odpadky jsou ale nové

Jesličky má muzeum ve své správě od roku 1935, jejich podobu ale poznamenaly neodborné zásahy. "Celý mechanismus se musel zrekonstruovat a případně doplnit ty špatné části, například kolečka už byla křivá a některé pásy přetrhané. Naše restaurátorka Zdeňka Skořepová zjistila, že pod několika vrstvami jsou figurky krásně barevné, což před rekonstrukcí vůbec nebylo vidět," popsala Alexandra Zvonařová s tím, že betlém by mohl být kompletně hotový už kolem poloviny příštího roku.

Autorem jesliček je jindřichohradecký punčochář Tomáš Krýza. Unikátní betlém vytvářel přes 60 let až do své smrti v roce 1918. Dílo má 17 metrů na délku a dva metry na výšku. "Nebyl žádný technik a přesto se rozhodl, že betlém bude pohyblivý. Pokusem omylem dával dílo dohromady z toho, co měl doma, například textilní páky i kožené řemínky, špulky od nití nebo válečky na nudle," přiblížila etnografka muzea. Původní mechanismus, který byl zpočátku poháněn ručně, rozvádí pohyb z jediného elektromotoru.

V dačické obřadní síni přivítali nové občánky

Unikátní je i hmota, ze které jsou figurky v jesličkách vyrobené. "Říká se tomu kašírovací hmota, je to vlastně směs mouky, pilin a vody. Pan Krýza původně zkoušel dělat figurky z chleba. To se ale neosvědčilo, protože příliš chutnal broukům," podotkla Alexandra Zvonařová.

V jesličkách je přibližně 1400 figurek, z toho zhruba 300 je pohyblivých. Po dokončení rekonstrukce jich ale bude více. "Našli jsme totiž několik figurek, které měly pohyblivou hlavičku, ale nikdy se nehýbaly, takže se je teď snažíme rozpohybovat," doplnila.

Na ploše betléma je k vidění i řada netradičních příběhů, které by návštěvníci určitě nečekali. Kromě svaté rodiny přibližuje i vesnickou krajinu a různá řemesla na statcích, například stloukání másla. V městské části díla je zase možné vidět biblické příběhy jako útěk svaté rodiny do Egypta, obřízku Ježíška nebo vraždění neviňátek.

Krýzovy jesličky, které patří k nejnavštěvovanějším expozicím muzea, mohou návštěvníci vidět i v době probíhající rekonstrukce. Kromě pondělí si je můžete prohlédnout denně v časech 8.30-12 a 13-17 hodin.