O víkendu bude netolická Obecní ulice uzavřena.Zdroj: MěÚ PrachaticeZhruba před třemi lety padlo rozhodnutí, že netolická Hasičská zbrojnice potřebuje rekonstrukci. Hasiči se museli vystěhovat a uvolnit prostory v Obecní ulici řemeslníkům. Objekt hasičské zbrojnice, jemuž původně měly zůstat obvodové zdi, šel ale nakonec k zemi úplně a netoličtí hasiči by se měli v polovině letošního roku stěhovat do nového. V současné době hasiči mají už druhým rokem útočiště v provizorních prostorách bývalé kotelny. „Do vyklizené uhelny jsme instalovali vrata z původní hasičské zbrojnice a zaparkovali tam naše zásahová auta,“ popisuje velitel netolického sboru dobrovolných hasičů Jan Marek. I místo na uskladnění zásahových obleků se tam našlo, ale jak Jan Marek podotýká, dostávají v nevhodném prostředí dost zabrat. Hasiči se tak nových prostorů v Obecní ulici nemohou dočkat a věří, že kolaudace objektu v polovině letošního roku vyjde a oni se vrátí na původní místo. Hasiči z Netolic tak budou mít hned dva důvody k oslavám. Kromě nové zbrojnice musejí totiž patřičně oslavit 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Netolic, které vychází na rok 2024.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Netolice je zařazena do kategorie JPO III/2. To znamená, že jednotka vyjíždí do 10 minut od nahlášené události. Ve výjezdu máme zařazena dvě cisternová a jedno dopravní vozidlo.