Zdroj: Deník

„Nikdo neví, co bude. Jestli bude setkávání lidí vůbec povolené. Už v loňském roce jsme přišli o květnovou pouť i posezení v kulturním domě,“ hodnotí starosta s tím, že snad by se mohlo podařit připravit dětský den.

I přes koronavirovou krizi ale pokračujete v investičních akcích. Jaké to jsou?

Petr Fleischmann: Dokončujeme z loňského roku dvě velké investiční akce. Jednou z nich je víceúčelový objekt, kde bude nový obchod, klubovna a v horním patře tři byty. Jsme před dokončením. Než ale objekt zprovozníme, musíme dokončit odkanalizování části obce. Už jsme začali modernizací čistírny odpadních vod. To je právě druhá velká investice. I ta bude dokončena letos. Hned jak půjde nový objekt napojit na kanalizaci, tak může zahájit provoz obchod a byty můžeme nabídnout novým nájemníkům. Objekt by měl být hotov do konce června a budeme čekat na napojení na kanalizaci.

Kompletně celou opravu domu platíte z obecního rozpočtu?

Celá stavba vyjde na více než třináct milionů korun. Na stavbu nových bytů jsme získali dotaci sedm milionů, zbytek financujeme z úvěru.

Zmínil jste opravu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci. Tu plánujete dokončit kdy?

Celá akce musí být dokončena letos. Teď čekáme na lepší počasí. Předpokládám, že na konci prázdnin by mohl být nový objekt a dalších zhruba patnáct domů napojených. I v tomto případě čerpáme dotace, je od z ministerstva zemědělství a Jihočeského kraje. Celkem nás to vyjde na devět milionů korun bez DPH. Dotace je skoro osmdesát procent. Bez dotace bychom akci takového rozsahu rozhodně nezvládli.

Obec bude provozovat vlastní prodejnu?

Ne, to určitě ne. Jediný obchod s potravinami v obci je v soukromých prostorách rodiny Hudecových. Ti ho léta provozovali. Teď ho provozuje paní Frčková. Chceme mít připraven vlastní obecní prostor, který budeme dál pronajímat.

Plánujete ještě další investice?

Vyčkáváme, zda se podaří získat dotační peníze. Plánujeme novou střechu a fasádu na kulturním domě. Chceme opravit komunikace nebo nakoupit vybavení na údržbu zeleně a obchodu, dokončit poslední část kanalizace. Rádi bychom také přistavěli dvě třídy nad školní jídelnou. Zda získáme dotace, se dozvíme v květnu a červnu, pak můžeme začít. Čerstvě máme vydáno povolení k výstavbě ZTV pro sedm rodinných domů.