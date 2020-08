Rozmanité parostroje v miniaturní velikosti vystavil sběratel Miloslav Vaváček v pořešínském podhradu. Všechny strojky byly věrnou kopií originálů a plně funkční.

Miloslav Vaváček z Tábora se sběratelství parních strojů věnuje od roku 2017. „Mám nejenom strojky související s výrobou piva. Dnes jsem se zaměřil na parostrojní řemesla, která ilustrují vývoj a stav průmyslových provozů v 19. století. Plus parostrojní pivovar, který je také z konce 19. století s komplet funkční technologií,“ představil unikátní kousky.

Modely přitahovaly oči návštěvníků jako magnet. „Jsou to starožitnosti více než sto let staré,“ vysvětloval Miloslav Vaváček. „Bývaly to hračky pro děti bohatých rodičů. Bohatí průmyslníci je dávali svým dětem jednak proto, aby k řemeslu získaly vztah, a jednak proto, že ty hračky děti bavily.“ Mezi sběratelskými poklady Miloslava Vaváčka jsou například parovozy, sentinel, parní lokomotiva zvaná raketa, parníky, parní elektrárna s turbínou a osvětlením, parní válec a jiné parní stroje.

Není jediným sběratelem těchto strojků v republice, ale jako jediný se snaží přiblížit mechanismy z období páry všem zájemcům. Miloslav Vaváček je vystudovaný historik i pedagog, což umně využívá ve svých zajímavých uměleckých show.

„Díky nim jsem se před týdnem dostal do knihy rekordů,“ říká. „Strojky získávám po celé Evropě. Je na nich odpracována spousta hodin, protože když dorazí, jsou většinou v dezolátním stavu. Nejsem konstruktér, ale naštěstí mám kamaráda, který je vlastně můj dvorní mechanik. Vše funguje. Tady je třeba parní mlýn, kde předvádím parní stroj, jenž nahrazuje sílu zvířat nebo vodního či větrného kola. Je to nástup mechanizované technologie na výrobu mouky. Dále parní kovárna s hamrem. Kladivo pohání parní stroj, už tam nemusí být kováři, co buší do kovadliny. Také elektrogenerátor Františka Křižíka, českého vynálezce. Ale největší radost mám asi z toho krásného minipivovaru.“