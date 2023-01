Vlachovobřezským se jejich sen splní už v letošním roce. Od loňského jara se obchvat staví a projíždějící řidiči v těchto dnech mohou vidět jeho jasné obrysy. Měřit bude 1130 metrů a součástí investice Jihočeského kraje jsou čtyři křižovatky, most nebo protihlukové stěny. Kraj do silnice, která odvede auta z města investuje více než 161 milionů korun. První auta by se po novém obchvatu města měla prohánět už letos v prosinci.

Husinečtí si na zklidnění dopravy ve městečku ještě počkají. Přeložka už je sice na papíře, ale Jihočeský kraj zatím nevlastní ani pozemky, na kterých chce téměř 3,5 kilometrový obchvat stavět. „V současné době by mělo dojít na přeložky sítí vysokého napětí. Přípravné práce zdržela covidová pandemie,“ popsala nedávno husinecká starostka s tím, že peníze na přeložení sítí ve výši 27 milionů měly být uvolněny už v roce 2020. Náklady na stavbu se odhadují na 1,6 miliardy korun. Rozsáhlá stavba počítá s šesti mosty a čtyřmi křižovatkami. To, že Jihočeský kraj se stavbou počítá, naznačují také nedávno prováděné geologické průzkumy, jež budou podkladem pro zadání dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení by mohlo dostat razítko už v příštím roce. Obchvat by se měl stavět dva roky a pokud vše půjde podle krajského dopravního plánu měl by být řidičům otevřen v roce 2027.