Ředitelství silnic a dálnic oficiálně zahájilo ve čtvrtek 29. srpna 2024 stavbu obchvatu Dasného a Češnovic. Je to součást přeložky silnice I/20 České Vrbné - Pištín. Stavba by měla trvat tři roky.

Dlouhé roky se připravuje stavby obchvatu, která odvede dopravu z Dasného a Češnovic na Českobudějovicku. Vedle Selibova na Písecku jde o poslední místa, kde chybí obchvat a nekonečné kolony projíždějí přímo mezi domy.

Deník se pravidelně tématu věnuje a například v roce 2017 se k němu vyjadřovali i regionální lídři několika stran v rámci speciálního projektu Deníku před sněmovními volbami. Cestou z Českých Budějovic do Písku se zastavil autobus s regionálními lídry kandidátek právě v obci Dasný, která leží na hlavním silničním tahu. Dasným i Češnovicemi projede denně kolem 20 tisíc aut. Přejít ulici je husarský kousek a v podstatě i dost riskantní. Obyvatelé obou míst v minulosti kvůli obchvatu uspořádali i demonstrace.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Přímo středem Češnovic a Dasného dnes prochází silnice I/20, která spojuje České Budějovice a Písek. Pro obchvat už se kácelo u komunikace na okraji Českých Budějovic.

Místní jsou rádi, že se konečně dočkali. „Jsme rádi, že se to povedlo,“ komentoval zahájení stavby Václav Ficl, který dnes bydlí v Pištíně (pod který patří Češnovice), ale je rodák z blízké vesnice Zálužice a do Pištína chodil do školy. Ví tedy, jak obchvat prospěl Pištínu, u něhož se stavělo před několika desítkami let. „Pamatuji se, jak nebezpečný tam byl provoz. Jsou tam ostré zatáčky a docházelo tam i k nebezpečným bouračkám,“ poukazuje na přínos moderního dopravního řešení Václav Ficl.

Poklepání na základní kámen přišel zdokumentovat i kronikář Jan Caletka. „Chtěl bych to zachytit pro budoucí generace, jak to začínalo a probíhalo. Před třemi lety jsme měli na veřejné schůzi připomínky. Hlavně aby se postavil široký most na Břehovském potoce. Obec trpí záplavami,“ upozornil Jan Caletka, že voda potřebuje pod silnicí dost místa, aby mohla odtékat dál k Bezdrevu. „Doufáme, že to tam bude,“ doplnil Jan Caletka a připojil, že v 70. letech minulého století padly první zmínky o obchvatu Češnovic a Dasného.

Místní nemohou zapomenout na to, jak dlouho se akce chystala. „Od mládí slýchám, že bude obchvat. V Češnovicích jsme to protrpěli, ale bude to lepší,“ mísí se různé pocity u Vojtěcha Růžičky z Češnovic, který se na zahájení stavby přišel podívat s manželkou Janou. Novou trasu pro tranzit na Písek vidí ovšem jednoznačně jako přínos. Mírný otazník se podle Vojtěcha Růžičky bude vznášet jen nad budoucností obecní hospody. „Je vyhlášená,“ zdůrazňuje Vojtěch Růžička s tím, že je založena na jídlech, protože se tu zastaví mnozí z těch, kteří dnes Češnovicemi projíždějí na trase České Budějovice - Písek.

Stavba obchvatu by měla být hotova za tři roky. Se zahájením zkušebního provozu se počítá v srpnu 2027.