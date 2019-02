České Budějovice, Netolice – Vaše zdravotní pojišťovna má problémy a bude končit. Takové lži se nestydí používat promotéři ve snaze získat nové klienty pro konkurenční zdravotní pojišťovny. Jen na jihu Čech se takové případy podle mluvčího krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktora Lavičky počítají na desítky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Čerstvou zkušenost s praktikami obchodníků má paní Jana z Netolic, která si přeje zůstat v částečné anonymitě. „Zazvonili u domu a vyprávěli, že Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má dluhy a výhledově bude zrušená. Tvářili se, že dělají nezávaznou evidenci a chtěli vidět naše kartičky pojištěnců. U sousedů dokonce mluvili o možnosti přeregistrování k Vojenské zdravotní pojišťovně, ale ti je odmítli," líčí způsoby podivných návštěv.



Sama pracuje ve zdravotnictví a tvrzení obchodníků se jí zdálo podezřelé. „Volala jsem na infolinku VZP a ověřila jsem si, že je to nesmysl. Myslím ale, že hlavně starší lidé mohou snadno naletět, ti podvodníci lidi mystifikují a šíří mezi nimi paniku," zlobí se paní Jana, která proto na podezřelé praktiky upozornila vedení města. Starosta Oldřich Petrášek případ předal i policii, ta však nezjistila, že by se obchodníci dopustili protiprávního jednání.



Lidé, kteří bez rozmyslu podlehnou a nechají se přeregistrovat, ale riskují, že místo slibovaných výhod přijdou například o možnost ošetření u svých osvědčených lékařů, kteří nemusejí mít s novou pojišťovnou smlouvu.

Náborářům stačí jeden podpis

Podvod, panika, lži, taková slova padají z úst těch, kdo se setkali s obchodníky, kteří se snaží získat nové klienty pro menší zdravotní pojišťovny. Používají pro to například nepravdivé argumenty, že jejich dosavadní pojišťovna přestane existovat, slučuje se s jinou, má velké ekonomické problémy a neplatí lékařům za péči apod.



V Netolicích, kde se pohybovali v uplynulém týdnu, na ně starosta dokonce zavolal policisty. Ti ovšem konstatovali, že se náboráři nedopouštějí protiprávního jednání. „Ztotožnili jsme dvě osoby, které měly platné certifikáty a osvědčení k tomu, aby mohly informovat občany," konstatovala policejní mluvčí Martina Joklová.



„Přinejmenším lidi uváděli v omyl, tohle není konkurenční soutěž, už to hraničí s podvodným jednáním," myslí si ale o přesvědčovacích metodách obchodníků netolický starosta Oldřich Petrášek s tím, že podle nového tržního řádu, který ve městě brzy zakáže podomní prodej, se takoví lidé vystavují riziku pokuty.



Ve většině jihočeských obcí a měst, České Budějovice nevyjímaje, si ale lidé musí poradit sami. Podle mluvčího jihočeské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktora Lavičky se situace opakuje každý rok. „Prodejci ostatních zdravotních pojišťoven lžou o VZP, používají stále stejné argumenty typu VZP končí, rychle přejděte, používají argumenty, že neplatíme lékařům, nemáme s nimi smlouvy, vše je naprostý nesmysl. VZP jako taková byla první v Jihočeském kraji, která nasmlouvala veškerá zdravotnická zařízení a byli jsme první kraj, který měl podepsané smlouvy se všemi nemocnicemi. Rozhodně je naší ambicí zajistit všem pojištěncům kvalitní a komplexní zdravotní péči," zdůrazňuje Viktor Lavička.



Přestup k jiné pojišťovně by si měl každý důkladně promyslet. Učinit tak totiž smí pouze jednou za rok a podepíše-li přihlášku k jiné pojišťovně, jen těžko vezme takový krok zpět. V takovém případě je potřeba se spojit s tou zdravotní pojišťovnou, které přihlášku podepsal a projednat s ní, že nechce přejít. Unáhlené rozhodnutí totiž může například znamenat, že člověk bude muset vyměnit své lékaře za jiné, kteří mají s novou pojišťovnou podepsanou smlouvu.



Jak ale ukazuje praxe, ne všichni lidé vědí, že se stali klienty jiné zdravotní pojišťovny. Některým náborářům, kteří za každou ulovenou duši dostávají odměnu, stačí opravdu málo. „Pokud se lidé setkají s takovým podomním prodejcem, rozhodně by mu neměli ukazovat kartičky zdravotní pojišťovny, vůbec nic podepisovat a nejlépe by si neměli pouštět takové lidi vůbec do domu. Občas se totiž stává, že si prodejci pod záminkou kontroly průkazky zdravotní pojišťovny přepíšou rodné číslo a s ním pak mohou neoprávněně nakládat. Výjimkou nejsou případy, že přihlášku vyplní a podepíší sami prodejci bez vědomí klienta," varuje mluvčí VZP.



„Pokud se někdo opravdu rozhodne přejít k jiné pojišťovně, vždy je nejjistější dojít osobně na pobočku dané zdravotní pojišťovny, nebo změnu vyřídit telefonicky či se přihlásit on-line," radí Viktor Lavička.