"Počty lidí se ale mění, někteří z nich pokračují dál do západní Evropy. O jejich dopravu se stará klatovská diakonie," upřesnil zdíkovský starosta. Dodal, že čtyři děti se začátkem tohoto týden přihlásily do školy. "Vše je komplikované, protože ti lidé jsou většinou i bez dokladů. Obec a hasiči pomáhají s vyřízením potřebných dokumentů k pobytu," dodal Roman Šebánek. Pomáhají i lidé ze Zdíkova a okolí, a to jak finančně, tak materiálně. Za vybrané peníze od lidí se pak nakupují hygienické potřeby nebo potraviny. "Například o víkendu jsme peníze použili na uhrazení nákladů pro podnikatele, kteří se o víkendu postarali o stravu pro uprchlíky," popsal.