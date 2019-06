Prachaticko – Pět obcí, dvě ocenění a čtyři čestná uznání. S takovým výsledkem odcházejí obce z Prachaticka z letošního ročníku soutěže Vesnice roku Jihočeského kraje 2019.

Soutěž Vesnice roku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

I když se žádná z přihlášených obcí nemůže těšit z titulu Vesnice roku, přesto byly úspěšné. Borovoladští byli oceněni jako Inovativní obec, navíc získali i čestné uznání. „Máme obrovskou radost a je to pro nás motivace do dalších let,“ uvedla Jana Hrazánková, starostka Borových lad. Komise ocenila to, že obec využívá ve svých objektech alternativní zdroje energie, konkrétně tepelná čerpadla. Navíc se jí líbilo, že obec realizuje program pro místní obyvatele, kteří postavili rodinné domy na 13 obecních pozemcích a také využívají tepelná čerpadla. Navíc tak uvolnili osm obecních a dva služební byty pro novou generaci. „Neubývá nám tak obyvatelů,“ řekla.