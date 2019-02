AKTUALIZOVÁNO/Nebahovy - Nejistota a obavy budou provázet Nebahovské ještě do června. Jsou však odhodlaní bojovat o bezúplatné získání budovy současné kamenné pošty, která bude zrušena.

„Hlavní změnou je, že se pošta z národního podniku stala akciovou společností. Nelze říci, jestli její provoz bude omezen již v červnu. Zažádali jsme vlastníka budovy o bezúplatné předání,“ popisuje starosta obce František Mráz.

Podle jeho slov samotní občané tuto budovu za minulého režimu sami postavili. „Budova byla tehdy bezúplatně předána státu. Máme proto nárok ji za stejných podmínek získat zpět,“ myslí si.

Prvořadý úkol Nebahovských je tedy získat budovu do majetku. „Pokud se nám to nepodaří, jsme připraveni o ni bojovat,“ upozorňuje František Mráz.

Starosta je přesvědčen o tom, že pro občany by zrušení pošty neměl být takový šok. „V obci zaznamenáváme různé názory občanů. Starší generace, pro niž je kamenná pošta tradicí a zvykem, by ji rozhodně chtěla zachovat. Na druhou stranu mladší obyvatelé by uvítali motorizovanou jednotku pošty,“ hodnotí.



František Mráz vidí v novém způsobu poskytování poštovních služeb výhodu, a to právě pro starší občany. „Pracovník pošty za nimi přijde až ke dveřím jejich bytu, což je pro ně mnohem pohodlnější. Vyplatí jim tak snadno například důchod nebo složenku. Obyvatelé nemusí chodit kus cesty na poštu,“ dodal František Mráz s tím, že obec sice přijde o tradici, ale nebude to negativní krok.

„Já osobně bych byl rád, kdyby v Nebahovech kamenná pošta zůstala. Je to určitá tradice a hlavně jsou na ni obyvatelé obce zvyklí. Těžko říci, jak si budeme případně zvykat na motorizovanou jednotku. I když pro řadu občanů bude tato varianta jistě pohodlnější,“ myslí si obyvatel obce Petr Dobiáš.