O víkendu se otevřela zahrada na Lipáku, milovníci přírody si to užili

Přírodní zahradu Lipák její majitelka Jitka Kottová zvelebuje mnoho let. Pravidelně několikrát do roka se tam mohou podívat zájemci, kteří chtějí načerpat inspiraci, jak na to. Jednou z příležitostí byl víkend otevřených zahrad, do kterých se Jitka Kottová tradičně zapojuje. A také letos akci náležitě vyšperkovala. Už ve čtvrtek v "galerii garáž" začala výstava fotografií Kateřiny Přibylové z Prachatic a nabídka světových marmelád Jozefíny Růžičkové. V sobotu byla zahrada Lipák otevřena všem a v neděli pak přišel na řadu workshop výroba věnců. A i tam bylo tradičně plno. Věnce vyrobené u Jitky Kottové vždy zavoní pod nos a lahodí oku.

