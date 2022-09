Komentář: O úspěších řekni, o zbytku raději mlč

Boj o radnice vrcholí. Ve větších městech Prachaticka tak politici stále opakují, co všechno za poslední čtyři roky pro svá města udělali, co udělat nestihnou a hlavně, v čem by chtěli pokračovat.

Jana Vandlíčková - váš člověk v Deníku. | Foto: Deník