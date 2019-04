Volary - Jaroslav Pulkrábek v pondělí 28. dubna pozval do Volar vypravěče, herce, autora knihy a filmů Zmizelá Šumava a především Šumaváka tělem i duší Emila Kintzla a režiséra filmů Zmizelé Šumavy Jana Fischera.

Bylo to poutavé vyprávění o místech známých i neznámých. O zmizelých místech, Šumavy jako Hůrka, ke které se váže zajímavý příběh, který je hodně smutný a též drsný. Zhůří na dvakrát nejdříve o událostech z května 1945 a nechyběla tragédie letadla z 24. prosínce 1937 na hřebenu Huťské hory, při níž zahynuli tři lidé. K té dodal, že se zde nedávno setkal s dcerou pilota letadla a bylo zajímavé a dojemné setkání. O vsi Roviny, o tragédii na konci války u Zvíkova v rodně Klímových. Nechyběly sklárny, skláři a jejich místa jako Pravětín, či Frauental, kde jich pracovalo na čtyři sta. Griesewald (Skelná), je místo kde bylo Němci zneužito rvačky mezi německými hosty v místní hospodě v roce 1938 tak, že to byl propagačně pogrom ze strany Čechů. Střelnice na Prašivci, příběh faráře Březiny z kostela na Hůrce, nechyběly Knížecí Pláně, Pancíř a první závod na ve sjezdu na Šumavě, který uspořádal SKI klub Plzeň 1907, kde je Emil Kintzl dodnes členem. Bylo to krásné povídání a promítání. Byla i diskuse a oba pánové odpovídali nejen k Zmizelé Šumavě, ale došlo i na Policii Modrava, kde Emila Kintzla ztvárnil Ladislav Mrkvička a nechyběl nákup knihy či CD a též autogramiáda obou pánů.