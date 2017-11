O správném životním stylu besedovali Volaráci v knihovně

Volary - Vše co souvisí s naším zdravím to bylo téma další akce ve volarské knihovně.

Knihovnice Ladislava Škrnová uvedla besedu, která se dotýkala zdraví a správného životního stylu. O tom, jak si udržovat dobrou kondici a být fit přišly diskutovat Jindra a Lucie Krákorovy. Obě dámy si prošly nepříjemným životním příběhem a obě ho zvládly bez těžkých a nepříjemných lékařských zákroků či operace. Jedna prošla nepříjemným onemocněním zad a druhá úspěšně vybojovala zápas s Crohnovou chorobou.

Obě se zaměřily na správný životní styl, omezení různých druhů potravin a hlavně na to, jak odbourat stres. Přítomným poradily, jak na to. „V první řadě je to psychika, být spokojen nejen sám se sebou, ale i s ostatními, nebát se společnosti, komunikace a hlavně dodržovat pitný režim,“ popsaly. V diskusi si potom vyměnily společně názory i recepty na blížící se vánoční pečení s přítomnými dámami z Volar.

Ladislav Beran