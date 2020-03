Letní prázdniny jsou sice v nedohlednu, ale ve Vimperku už teď vědí, jak budou otevřeny mateřské školy.

Mateřská školka. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

MŠ 1. máje bude uzavřena v době od 7. do 31. července, v té době provoz zajistí sídlištní MŠ v ulici Mírová. Mateřská škola v Klostermannově ulici bude zavřená od 3. do 31. srpna. Rodiče dětí během dubna dostanou tiskopis, v němž ohlásí docházku svého dítěte do jiného zařízení. O zajištění provozu rozhodli už v únoru vimperští radní.