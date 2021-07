Už před půl 9 ráno se zájemci o jednorázovou vakcínu Janssen od společnosti Johnson & Johnson spořádaně řadili do fronty. Nečekali však dlouho, s velkým zájmem se předem počítalo, a tak se otevřela současně tři odbavovací okénka a za necelé dvě hodiny dostalo očkování asi sto osob.

Prvotní nápor předpokládal i krajský koordinátor pro očkování Petr Studenovský. „Uvidíme, jak se zájem o očkování bude vyvíjet v pátek odpoledne a v sobotu, kdy máme vypsané další termíny,“ konstatoval.

Odpadne testování v práci i ve škole

Pro včeličku si přišlo široké spektrum lidí, ve frontě stáli senioři, střední generace i mladé tváře. Rovnou z dovolené si pro injekci vyrazila dvaadvacetiletá Lenka z Českých Budějovic. „Vybrala jsem si to právě proto, že dostanu jednorázovou vakcínu, a budu to mít hned za sebou,“ zmínila. Podle jejích slov je velká výhoda, že se nemusí čekat na druhou dávku. „Registrování by mi nevadilo, ale jsem ráda, že budu mít certifikát okamžitě po aplikaci a začne mi to platit skoro hned,“ vysvětlila. „Nebudu muset mít test na brigádu ani do školy, to jsou hlavní výhody,“ uvedla, proč se rozhodla očkovat.

Další lidé shodně uváděli, že vakcínu vítají kvůli blížící se zahraniční dovolené, či omezení v restauracích a na kulturních akcích. Mezi nimi čekala také třiasedmdesátiletá Helena Kostincová z Budějovic. „Vybrala jsem si bezregistrační očkování, protože jsem dosud ležela v nemocnici po operaci kyčle, teď po propuštění to chci dohnat a tohle je rychlé řešení, protože už jsem měla být očkovaná,“ prozradila svůj motiv.

Výborná organizace

Z onemocnění strach nemá, ale považuje vakcinaci za důležitou obranu. „Doufám, že vše bude v pořádku. Myslím si, že je to dobře zorganizované a personál má lidský přístup. Ochotně nám pomohli i s vyplněním dotazníků, a přestože je velký zájem, nečekali jsme tak dlouho,“ konstatovala seniorka.

První den a bezproblémový průběh očkování si přišel zkontrolovat i hejtman Martin Kuba, s čekajícími se pustil i do přátelského hovoru. Podle jeho slov šlo o správnou volbu, když vymezili prostor na Výstavišti a nevybudovali jako jinde nové místo někde v obchodním centru. „Organizace se podařila, během dvou hodin se naočkovalo sto lidí bez dlouhého čekání. To považuji za úspěch a mám z toho upřímnou radost,“ komentoval.

Jihočechům tak kraj nabídl efektivní službu. „Jen bych chtěl všechny poprosit, protože sestřičky a zdravotníci v Očkách sedí už dlouhé měsíce, aby využili i možnost nechat se očkovat u svých praktiků,“ podotkl hejtman Kuba. Vakcín je v republice dost. „Jihočeši by měli chápat ze za těmi přepážkami sedí stejní lidé jako jsme my všichni, že mají také rodiny a děti, svoje starosti, a naše pohoda a to, že všechno funguje je také zaplaceno tím, že tu tráví spoustu času,“ upozornil Martin Kuba.

Službu časem rozšíří

Kraj je připravený zajistit další očkovací látky, případně rozšířit bezregistrační očkování i do dalších okresů. „V úterý jsme se o tom bavili s řediteli nemocnic, jsou na to připraveni. Řekli jsme si, že počkáme, jak se osvědčí tento první prostor a funkční systém. Náš tým dělá všechno proto, abychom vyšli vstříc maximálnímu počtu lidí,“ přiblížil hejtman.

Jednorázovou vakcínu vybrali kvůli rychlosti. „Ušetří nám to čas, pokud by byla dvoudávková, lidé by museli hledat druhý termín a stejně si ho rezervovat. I pro ty lidi, co se nechtěli registrovat je to podle nás výhodnější. Také jsme tím zamezili tomu, aby si lidé chodili pro druhou dávku mimo termíny,“ vyjmenoval důvody.

Bez registrace i u lékařů a pediatrů

Na tento týden mají k dispozici 1300 vakcín, na příští asi 1200 kusů. „Potom to bude záviset na dodávkách do České republiky,“ uvedl Kuba s tím, že však myslí dopředu. Nyní je podle jeho vyjádření ale také vhodný čas nechat si aplikovat vakcínu u praktiků nebo pediatrů. „Normální systému to dělají praktiční lékaři a lékaři pro děti a dorost, kvůli očkování dětí musíme mít na Očku i pediatra, protože to nakázalo ministerstvo zdravotnictví, přitom každé dítě může jednoduše s rodičem navštívit svého praktického lékaře,“ upozornil na možnost.

Lidstvo už se vypořádalo v minulosti pomocí vakcinace se strašnou spoustou nemocí. „Myslím si, že odpírači si vůbec neuvědomují, jaké nemoci se díky tomu vymýtily, kolik lidí by zemřelo v minulosti, kdyby si lidstvo očkováním nedokázalo vybudovat imunitu. Když se podíváte, jak se loni na podzim plnili nemocnice, u toho onemocnělo koronavirem i spousta zdravotníků, pak ta vlna opadla a přišla další na jaře. To měli očkování zdravotníci hotové a nemocnice se naplnily ještě dvojnásobněji a zdravotní systém to zvládl právě proto, že naočkovaný personál už téměř nemarodil,“ podal reálnou ukázku.

Jižní Čechy vedou v proočkovanosti

V kraji bylo dosud podle koordinátora očkování Petra Studenovského vyočkováno 630 tisíc dávek, z toho 300 tisíc osob už má dokončené očkování. „V proočkovanosti první dávkou se pohybujeme kolem 65 procent, v kompletní proočkovanosti jsme potom překročili 51 procent,“ vyčíslil s tím, že po Praze májí jižní Čechy asi nejvyšší proočkovanost v rámci republiky. „I tak bych rád apeloval na veřejnost, aby se dali očkovat, protože stále je to málo,“ upozornil.

Janssen má podle něj výhodu nejen v jednorázovosti, spojení s bezregistrační formou to významně urychlilo proces. „Je to tak ideální řešení. Předpokládám, že velkou výhodou je právě ušetření času a co nejmenší komplikace během procesu očkování. Opravdu stačí přijít jen jednou, vyplnit potřebné dokumenty během čekání a o nic se dál nestarat,“ vysvětlil krajský koordinátor pro očkování.

Proces samotný trvá několik minut. „Čeká se jen na aplikaci látky, je nutné vyplnit informovaný souhlas a ztotožnit pacienta v rámci ISIN, po aplikace by měli lidé setrvat 15 minut ve vymezeném prostoru,“ uzavřel Petr Studenovský s tím, že očkování bez registrace se netýká samoplátců a dětí do 18 let věku.