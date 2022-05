Opozdilo se totiž jednání o dodavatelské firmě i o úvěrech. "Momentálně jednají se dvěma firmami a jednají s bankou," doplnila Jaroslava Martanová. Na vimperskou radnici proto zástupci firmy dorazili s tím, že chtějí prodloužit termín dokončení stavby. Vedení města Vimperk má pochopení a prodloužila jim lhůtu o dva a půl roku. "Během let se snažili stavbu zahájit, ale i tak jsme se domluvili, že pokud stavbu nezrealizují do 30. června 2025, zaplatí pokutu sto padesát tisíc korun," doplnila Jaroslava Martanová.

Návrh, jak bude vypadat domov pro seniory s postižením ve vimperském areálu U Sloupů.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Zahájení stavby společnost plánuje koncem letošního nebo začátkem příštího roku. "Mluvíme tu o devadesáti lůžkách a padesáti pracovních místech," doplnil další důvod, proč vimperští chtějí takové zařízení mít ve městě. Sehnat místo v domě typu alzheimer centrum je v posledních letech velmi komplikované. Místa pro uživatele takové služby v celém Jihočeském kraji chybí.

V návaznosti na chystanou stavbu alzheimercentra, které by mělo nabídnout padesát nových pracovních míst a devadesát lůžek, chce město Vimperk upravit autobusové zastávky a vůbec kompletní bezpečnost cestujících autobusem k areálu U Sloupů. „Projektant proto upravil hlavní vstup do areálu U Sloupů a po pravé straně by mělo vzniknout obratiště a lidé by mohli vystupovat bezpečně,“ popsal místostarosta Kuncl s tím, že stávající zastávky by zcela zanikly. Vedení města by ale chtělo ještě jednat s Jihočeským krajem. Komunikace je krajská, a tak by Vimperští chtěli, aby se kraj spolupodílel na realizaci stavby. Vedení města by zároveň chtělo diskutovat o možnosti snížení rychlosti. „Místo je nebezpečné i pro řidiče, kteří chtějí vyjet na hlavní silnici ve směru od Kvildy,“ doplnil místostarosta.