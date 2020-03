Chata Libín: - Prachatičtí koupili chatu v listopadu 2019. - Starosta Martin Malý se zdržel hlasování ohledně přípravy rekonstrukce. - Zbylí Nezávislí byli proti. Prioritně se musí domluvit ti, kdo s koupí chaty souhlasili.

S přípravou rekonstrukce horské chaty na vrcholu Libína u Prachatic se jen tak nezačne. Jan Klimeš, místostarosta města, sice přišel do zastupitelstva s návrhem uvolnit 1,5 milionu korun na zpracování projektu, ten ale nedostal potřebný počet hlasů. Prioritou je podle Jana Klimeše zajistit pitnou vodu, čistírnu odpadních vod a vytápění objektu. Radnice nepočítá s žádným luxusem. Vše by se mělo odehrávat v režimu solidní turistické ubytovny a občerstvení. Městský architekt, který je součástí pracovní skupiny na rekonstrukci chaty na Libíně, navrhnul několik variant. Místostarosta Jan Klimeš připustil, že možností je zhruba osm. "Jednou z nich je malá rekonstrukce jen zmíněných základních věcí potřebných k provozu chaty na Libíně, až po opravu rozsáhlejší, nebo dokonce je varianta počítá s možností demolice a stavby úplně nového objektu," upřesnil pro Prachatický deník.

Prioritní řešení, tedy zajištění pitné vody, čistírny odpadních vod a nového tepelného zdroje může podle místostarosty vyjít hrubým odhadem na 3,5 milionu korun. "To jsou jen prvotní investice, abychom vůbec mohli uvažovat o zpřístupnění chaty lidem," upozornil Jan Klimeš a dodal, že: "Současně by měla proběhnout základní rekonstrukce hlavní budovy tak, abychom ji mohli v rámci výběrového řízení nabídnout případnému provozovateli. Důležité je také vybudovat nový přístřešek u hlavní budovy, který by sloužil především na návštěvníkům restaurace. Hrubým odhadem jde o částku přibližně pěti milionů korun." Jan Klimeš také připomněl, že by bylo možné na rekonstrukci získat dotace. Případné žádosti radnice teprve zvažuje. To znamená, že základní opravy, které by mohly spustit provoz horské chaty na vrcholu Libína, znamenají v hrubých odhadech přibližně deset milionů korun. Radnice by je chtěla provádět po etapách tak, jak to stanoví projektová dokumentace.

„K tomu, abychom vůbec mohli otevřít a zajistit bezpečnost hostů, potřebujeme mít veškeré revize. Bez nich si to nikdo z nás nevezme na triko,“ ujistil. Dodal, že jeho návrh počítal také s třemi sty tisíci korunami na demolici polorozpadlých garáží. S návrhem ovšem neuspěl. Podporu nezískal ani Robert Zeman, jenž chtěl za zhruba milion opravit to nejnutnější a chatu Libín urychleně otevřít, nejlépe ještě v letošní sezoně. Vypracování projektu se zastupiteli Zemanovi nelíbí. "Chceme sice projektovat, ale měli bychom také podle projektu realizovat," řekl s tím, že dávat bianco peníze na projekt, který pak skončí v šuplíku, není rozumné. "Měli bychom šetřit každou korunu a rekonstruovat," tvrdí s tím, že město by mělo opravit to nejnutnější, začít okamžitě provozovat a najít řešení oprav. Jan Klimeš si stojí za tím, že projekt na opravu přinese jasné řešení, jak postupovat a následné další práce budou o to snazší.

S názorem Roberta Zemana souhlasila Zdeňka Hrůzová, obyvatelka Prachatic, která si vzala při jednání zastupitelů slovo jako zástupce občanů města. "Libín je kultovní místo, nechceme tam nic luxusního, ale jednoduchý provoz, abychom se tam mohli při procházce občerstvit," řekla zastupitelům.

Zástupci koalice, tedy hlavně členů sdružení Nezávislých ale s investicemi do chaty na Libíně nesouhlasí vůbec. Už loni v listopadu, když se podařilo dvanácti hlasy odkoupit, pro koupi horské chaty nehlasovali. "Osobně nechci dát peníze do něčeho, když vůbec nevím, co tam má být," nechal se slyšel Petr Kolín. Růžena Štemberková zase navrhovala, aby zastupitelé přesunuli penize v rozpočtu z kapitoly na opravu Malého náměstí a dali je na základní opravy chaty na Libíně. "Zároveň bychom měli urychleně stanovit koncepci rozvoje na Libíně a začít hledat provozovatele, který by mohl také upřesňovat, jak by chata měla v budoucnu vypadat," upřesnila a předala návrh na takové usnesení. Jenže její návrh zastupitelé shodili ze stolu. Petr Kolín možná proto argumentoval tím, že město by se nemělo přizpůsobovat provozovateli, nýbrž provozovatel městu.

V samém závěru diskuze vystoupil i Martin Malý, který se v listopadovém hlasování o koupi zdržel. Náklady na opravu objektu jsou podle Martina Malého příliš vysoké. "Je zřejmé, že koupě všech objektu byla unáhlená vzhledem k jejich stavu a následné rekonstrukci a provozování. Preferuji tedy, aby o způsobu opravy našli shodu primárně ti zastupitelé, kteří rozhodli o jejich koupi," přečetl Martin Malý své prohlášení, které následně nechal podle jednacího řádu zařadit do zápisu z jednání.

Zastupitelé Živých Prachatic hned po prohlášení upozornili, že se neshodne ani nejužší vedení města. "Uvědomujete si, že starosta právě hodil přes palubu oba místostarosty," prohlásil Júsuf Traore. Na něj navázala i Barbora Koritenská, která vyzvala, že v tuhle chvíli by město mělo hledat řešení a najít společnou řeč.

Dvanáct zastupitelů, kteří s koupí chaty loni souhlasilo, teď musí znovu k jednacímu stolu a najít řešení, které následně odsouhlasí. Jan Klimeš má proto v plánu sezvat k jednacímu stolu zástupce všech stran a sdružení v zastupitelstvu města. Místostarosta řekl, že před jednáním zastupitelstva byla shoda většiny z dvanácti zastupitelů, jež koupi chaty odhlasovali. "S tím jsme odcházeli z pracovního jednání zastupitelstva, kde chyběli kolegové Júsuf Traore a Růžena Štemberková. Z jednání pak odešel po předložení svého návrhu, který nezískal podporu v rámci širší rozpravy, kolega Robert Zeman," připomněl místostarosta. Nakonec se to ale nepodařilo. Nový návrh, se kterým by mohli zastupitelé souhlasit, chce mít na stole v nejbližší době. To, zda s ním přijde 1. dubna, kdy se bude konat další jednání zastupitelů, ale místostarosta Jan Klimeš slibovat nechtěl.